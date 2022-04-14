«Коламбус» крупно переиграл «Монреаль» в матче НХЛ, Гавриков отдал голевую передачу

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Коламбусе и завершилась со счётом 5:1.

В составе хозяев дубль оформил Джек Рослович, также по разу отличились Патрик Лайне, Коул Силлинджер и Эмиль Бемстрём. Российский защитник «Джекетс» Владислав Гавриков отметился результативной передачей. «Канадиенс» ответил только голом Райана Пилинга.

«Коламбус» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Монреаль» потерпел третье поражение подряд и находится на последней, 16-й строчке.

Ранее сообщалось, что дубль Валерия Ничушкина помог «Колорадо Эвеланш» разгромить «Лос-Анджелес Кингз» в матче с 12 шайбами в НХЛ.