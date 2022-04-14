Дубль Ничушкина помог «Колорадо» разгромить «Лос-Анджелес» в матче с 12 шайбами в НХЛ

«Колорадо Эвеланш» одержал крупную победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Денвере и завершилась со счётом 9:3 в пользу хозяев.

В составе «Эвеланш» хет-трик оформил Натан Маккиннон, дублями отметились российский нападающий Валерий Ничушкин и Николя Обе-Кюбель, а также по разу отличились Андре Бураковски и Кейл Макар.

У гостей шайбы забросили Адриан Кемпе, Алекс Иафалло и Филлип Дано.

В этом сезоне Ничушкин набрал уже 43 очка (21 гол + 22 результативные передачи).

«Колорадо» продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Кингз» находится на восьмом месте.

Ранее сообщалось, что гол Артемия Панарина и шатаут Александра Георгиева помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Филадельфия Флайерз» в НХЛ.