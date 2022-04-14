Гол Панарина и шатаут Георгиева помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию» в НХЛ

Короткая ссылка
«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Панарина и шатаут Георгиева помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию» в НХЛ
  • AP
  • © Derik Hamilton

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:0.

В составе хозяев дубль оформил Каапо Какко, также по одной шайбе забросили россиянин Артемий Панарин и Баркли Гудроу. 

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 28 бросков из 28.

«Нью-Йорк» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Флайерз» находится на 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что шайба Подколзина помогла «Ванкувер Кэнакс» взять верх над «Вегас Голден Найтс» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить