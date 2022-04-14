Гол Панарина и шатаут Георгиева помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:0.

В составе хозяев дубль оформил Каапо Какко, также по одной шайбе забросили россиянин Артемий Панарин и Баркли Гудроу.

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 28 бросков из 28.

«Нью-Йорк» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Флайерз» находится на 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что шайба Подколзина помогла «Ванкувер Кэнакс» взять верх над «Вегас Голден Найтс» в матче НХЛ.