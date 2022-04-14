Гол Панарина и шатаут Георгиева помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию» в НХЛ
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Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:0.
В составе хозяев дубль оформил Каапо Какко, также по одной шайбе забросили россиянин Артемий Панарин и Баркли Гудроу.
Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 28 бросков из 28.
«Нью-Йорк» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Флайерз» находится на 15-й строчке.
Ранее сообщалось, что шайба Подколзина помогла «Ванкувер Кэнакс» взять верх над «Вегас Голден Найтс» в матче НХЛ.