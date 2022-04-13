Шайба Подколзина помогла «Ванкуверу» взять верх над «Вегасом» в матче НХЛ

«Ванкувер Кэнакс» в овертайме одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Ванкувере и завершилась со счётом 5:4.

В составе «Кэнакс» отличились Бо Хорват, россиянин Василий Подколзин, Элиас Петтерссон, Брэд Ричардсон и Куинн Хьюз. Гости отметились голами Алека Мартинеса и Майкла Амадио, а также дублем Ши Теодора.

«Ванкувер» одержал четвёртую победу подряд и занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Голден Найтс» находится на строчку выше.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» победил «Питтсбург Пингвинз» в НХЛ, а голкипер Илья Сорокин установил личный рекорд по сейвам.