В «Химках» рассказали о состоянии Мирзова и Жиркова перед матчем с «Нижним Новгородом»

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал состояние полузащитника Резиуана Мирзова и защитника Юрия Жиркова.
В «Химках» рассказали о состоянии Мирзова и Жиркова перед матчем с «Нижним Новгородом»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«У Резиуана пришли результаты медобследования. Слава богу, у него и у Жиркова уже всё нормально. В воскресенье должны быть готовы сыграть с «Нижним Новгородом». Как минимум в заявке их ждём», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

В последнем матче «Химки» на своём поле обыграли ЦСКА со счётом 4:2 в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Таким образом, подопечные Сергея Юрана набрали 24 очка и поднялись на 13-е место.

17 апреля «Химки» проведут матч на выезде против «Нижнего Новгорода» в рамках 25-го тура РПЛ. Начало встречи — в 19:00 мск.

Ранее Терюшков прокомментировал текущее положение дел в подмосковном футбольном клубе.

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