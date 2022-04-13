В «Химках» рассказали о состоянии Мирзова и Жиркова перед матчем с «Нижним Новгородом»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал состояние полузащитника Резиуана Мирзова и защитника Юрия Жиркова.

«У Резиуана пришли результаты медобследования. Слава богу, у него и у Жиркова уже всё нормально. В воскресенье должны быть готовы сыграть с «Нижним Новгородом». Как минимум в заявке их ждём», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

В последнем матче «Химки» на своём поле обыграли ЦСКА со счётом 4:2 в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Таким образом, подопечные Сергея Юрана набрали 24 очка и поднялись на 13-е место.

17 апреля «Химки» проведут матч на выезде против «Нижнего Новгорода» в рамках 25-го тура РПЛ. Начало встречи — в 19:00 мск.

Ранее Терюшков прокомментировал текущее положение дел в подмосковном футбольном клубе.