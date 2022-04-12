Терюшков опроверг слухи о конфликте в «Химках»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал текущее положение дел в подмосковном футбольном клубе.

«У нас в «Химках» никогда конфликтов не было. С приходом Юрана они вообще сошли на ноль. И по финансированию у нас всё нормально. А в пятницу был какой-то вброс, который не соответствует действительности», — цитирует Терюшкова Sport24.

Он отметил, что 12 апреля станут известны подробности о состоянии травмированного хавбека Резиуана Мирзова, а восстановившийся защитник Юрий Жирков уже тренируется в общей группе. Функционер также выразил надежду, что 38-летний футболист поможет команде в ближайших матчах.

«Запрет на регистрацию новичков — это чисто техническая история, которая произошла из-за недосмотра. Так что ничего серьёзного, скоро всё будет нормально», — заключил Терюшков.

В последнем матче «Химки» на своём поле обыграли ЦСКА со счётом 4:2 в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги. Таким образом, подопечные Юрана набрали 24 очка и поднялись на 13-е место.

Ранее полузащитник «Химок» Денис Глушаков отреагировал на информацию о возможном конфликте в клубе.