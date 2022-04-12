Терюшков опроверг слухи о конфликте в «Химках»

Короткая ссылка
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал текущее положение дел в подмосковном футбольном клубе.
Терюшков опроверг слухи о конфликте в «Химках»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«У нас в «Химках» никогда конфликтов не было. С приходом Юрана они вообще сошли на ноль. И по финансированию у нас всё нормально. А в пятницу был какой-то вброс, который не соответствует действительности», — цитирует Терюшкова Sport24.

Он отметил, что 12 апреля станут известны подробности о состоянии травмированного хавбека Резиуана Мирзова, а восстановившийся защитник Юрий Жирков уже тренируется в общей группе. Функционер также выразил надежду, что 38-летний футболист поможет команде в ближайших матчах.

«Запрет на регистрацию новичков — это чисто техническая история, которая произошла из-за недосмотра. Так что ничего серьёзного, скоро всё будет нормально», — заключил Терюшков.

В последнем матче «Химки» на своём поле обыграли ЦСКА со счётом 4:2 в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги. Таким образом, подопечные Юрана набрали 24 очка и поднялись на 13-е место.

Ранее полузащитник «Химок» Денис Глушаков отреагировал на информацию о возможном конфликте в клубе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить