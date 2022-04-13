Президент «Урала» Иванов рассказал о будущем Шатова в клубе

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Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о будущем полузащитника клуба Олега Шатова.
Президент «Урала» Иванов рассказал о будущем Шатова в клубе
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Всё зависит от Олега: как он захочет. Может, у него будет лучшее предложение или захочет остаться. А может, сын пойдёт в первый класс. Это его дело — у нас с ним такая договорённость была», — цитирует Иванова «Чемпионат».

Он добавил, что если футболист захочет продолжать выступать за екатеринбургский клуб, то останется. Он отметил, что на данный момент нет понимания насчёт будущего. По его словам, «Урал» готов сохранить Шатова.

«Урал» (21 очко) располагается на 14-м месте в турнирной таблице. Лидером в Российской премьер-лиге (РПЛ) является «Зенит» (52 очка).

Ранее руководство «Урала» прокомментировало информацию о возможном увольнении главного тренера Игоря Шалимова.

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