В «Урале» опровергли слухи об отставке Шалимова

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Руководство «Урала» прокомментировало информацию о возможном увольнении главного тренера Игоря Шалимова.
В «Урале» опровергли слухи об отставке Шалимова
  • РИА Новости

«Официально опровергаем слухи об увольнении Шалимова. Президент клуба Григорий Иванов заявил, что это «ерунда в чистом виде». Руководство команды продолжает доверять тренеру», — сообщает пресс-служба команды из Екатеринбурга.

Самарские «Крылья Советов» обыграли «Урал» (1:0) в Екатеринбурге в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После этого появилась информация о возможной отставке Шалимова.

«Урал» (21 очко) занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Сочи» на выезде одолел «Уфу» в матче РПЛ.

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