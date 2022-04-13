Первый тренер Гусева заявил, что хоккеиста не хотели брать на Олимпиаду в Пекин

Первый тренер игроков СКА Никиты Гусева и Игоря Ожиганова Геннадий Курдин рассказал об игре своих воспитанников в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2022 против ЦСКА.

«Гусь выглядит неплохо. Хотя выступает в тройке с молодыми парнями — Михаилом Воробьёвым и Данилой Моисеевым, но он их подтягивает, поднимая на новый уровень. Их тройка выглядит стабильно, даёт результат», — цитирует Курдина «Матч ТВ».

Он также добавил, что если бы у Гусева были более мастеровитые партнёры, то он бы набирал больше очков за игру.

«Ожиганов забивает важные голы, показывает класс. Я удивился, почему его не взяли на Олимпиаду. Но понятно, что сборной России теперь руководят другие люди. Там набрали в состав народ из ЦСКА. А вот из СКА никого толком не было. Гусь-то случайно попал в Пекин, его не особо хотели брать», — заключил Курдин.

Напомним, что 12 апреля прошла шестая полуфинальная встреча Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА на стадионе «ЦСКА Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Таким образом, ЦСКА сравнял счёт в серии — 3-3.

Финалист определится в следующем матче, который пройдёт 14 апреля в Санкт-Петербурге.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о полуфинальной серии плей-офф между ЦСКА и СКА.