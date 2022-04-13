Васильев сообщил, что тренировочная база для лыжников и биатлонистов появится в Санкт-Петербурге в ближайшие годы

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев заявил, что новая тренировочная база по биатлону и лыжным гонкам может появиться в Северной столице в ближайшие два-три года.

«Для того чтобы биатлон стал более зрелищным, в Петербурге есть все условия. Будет проводиться девять этапов Кубка России на будущий год, и один из них может пройти в Петербурге, но необходимо будет построить свой объект», — цитирует Васильева ТАСС.

Он добавил, что работа ведётся, уточняется расположение планируемого объекта.

«Один из вариантов — это Зеленогорск. Уже всё это не на уровне разговоров, а на уровне действий, чтобы создать для города свою базу для лыж и биатлона. В идеале он может появиться через два-три года», — цитирует Васильева ТАСС.

29 марта Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о приостановке деятельности Союза биатлонистов России (СБР) как члена международной организации с немедленным вступлением в силу. При этом в исполнительном комитете IBU намерены внимательно следить за развитием ситуации и готовы пересмотреть решение в случае изменения обстоятельств.

Ранее сообщалось, что олимпийские чемпионы Александр Большунов и Наталья Непряева планируют принять участие во всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам «Хибинская весна — 2022» в Кировске.