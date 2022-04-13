Большунов и Непряева собираются принять участие в гонке «Хибинская весна»
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов турнира, всего в гонке примут участие около 200 спортсменов из России, Белоруссии и Казахстана.
Помимо Большунова и Непряевой, выступят серебряный призёр ОИ-2022 в марафоне Иван Якимушкин, двукратный бронзовый призёр Игр в Пекине Александр Терентьев, а также бронзовый призёр в мужской эстафете биатлонист Максим Цветков.
Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко выразил мнение, что Большунов находится в хорошей физической форме.