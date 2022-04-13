Большунов и Непряева собираются принять участие в гонке «Хибинская весна»

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Олимпийские чемпионы Александр Большунов и Наталья Непряева планируют принять участие во всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам «Хибинская весна — 2022» в Кировске.
Большунов и Непряева собираются принять участие в гонке «Хибинская весна»
  • Gettyimages.ru
  • © Federico Modica/NordicFocus

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов турнира, всего в гонке примут участие около 200 спортсменов из России, Белоруссии и Казахстана.

Помимо Большунова и Непряевой, выступят серебряный призёр ОИ-2022 в марафоне Иван Якимушкин, двукратный бронзовый призёр Игр в Пекине Александр Терентьев, а также бронзовый призёр в мужской эстафете биатлонист Максим Цветков.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко выразил мнение, что Большунов находится в хорошей физической форме.

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