Большунов и Непряева собираются принять участие в гонке «Хибинская весна»

Олимпийские чемпионы Александр Большунов и Наталья Непряева планируют принять участие во всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам «Хибинская весна — 2022» в Кировске.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов турнира, всего в гонке примут участие около 200 спортсменов из России, Белоруссии и Казахстана.

Помимо Большунова и Непряевой, выступят серебряный призёр ОИ-2022 в марафоне Иван Якимушкин, двукратный бронзовый призёр Игр в Пекине Александр Терентьев, а также бронзовый призёр в мужской эстафете биатлонист Максим Цветков.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко выразил мнение, что Большунов находится в хорошей физической форме.