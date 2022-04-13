Плющенко: шоу в ДНР точно состоится
- РИА Новости
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«Шоу в ДНР точно состоится, когда ситуация будет немного полегче. Мы обязательно приедем в ДНР. Министр спорта РФ поддержал, хорошая идея. Мы прорабатываем её. Обязательно приедем», — приводит слова Плющенко «Спорт-Экспресс».
Напомним, что 18 марта Плющенко сообщил о желании провести ледовое шоу в ДНР. Министр спорта России Олег Матыцин пообещал оказать фигуристу помощь в организации представления.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал коллективный проект Плющенко и Министерства спорта России по проведению ледового шоу по фигурному катанию в ДНР.