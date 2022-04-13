Плющенко: шоу в ДНР точно состоится

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, как проходит подготовка к ледовому шоу в Донецкой Народной Республике.
Плющенко: шоу в ДНР точно состоится
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Шоу в ДНР точно состоится, когда ситуация будет немного полегче. Мы обязательно приедем в ДНР. Министр спорта РФ поддержал, хорошая идея. Мы прорабатываем её. Обязательно приедем», — приводит слова Плющенко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 18 марта Плющенко сообщил о желании провести ледовое шоу в ДНР. Министр спорта России Олег Матыцин пообещал оказать фигуристу помощь в организации представления.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал коллективный проект Плющенко и Министерства спорта России по проведению ледового шоу по фигурному катанию в ДНР.

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