В Госдуме выразили благодарность Плющенко и Минспорту за организацию шоу в ДНР
- РИА Новости
«Сейчас непростые времена для всех. Но в ДНР живут люди, дети и спортсмены. И такие важные социальные культурно-спортивные мероприятия необходимы в любое время. Я благодарен Евгению Плющенко, он не побоялся в этот сложный момент. Благодарен Министерству спорта РФ, организаторам. Это очень важное мероприятие», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».
Напомним, что 18 марта Плющенко сообщил о желании провести ледовое шоу в ДНР. Также министр спорта Олег Матыцин пообещал оказать помощь фигуристу в организации представления.
Ранее Татьяна Тарасова поддержала идею Плющенко провести ледовое шоу в ДНР.