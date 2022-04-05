В Госдуме выразили благодарность Плющенко и Минспорту за организацию шоу в ДНР

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал коллективный проект Евгения Плющенко и Министерства спорта России по проведению ледового шоу по фигурному катанию в ДНР.
В Госдуме выразили благодарность Плющенко и Минспорту за организацию шоу в ДНР
  • РИА Новости

«Сейчас непростые времена для всех. Но в ДНР живут люди, дети и спортсмены. И такие важные социальные культурно-спортивные мероприятия необходимы в любое время. Я благодарен Евгению Плющенко, он не побоялся в этот сложный момент. Благодарен Министерству спорта РФ, организаторам. Это очень важное мероприятие», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 18 марта Плющенко сообщил о желании провести ледовое шоу в ДНР. Также министр спорта Олег Матыцин пообещал оказать помощь фигуристу в организации представления.

Ранее Татьяна Тарасова поддержала идею Плющенко провести ледовое шоу в ДНР.

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