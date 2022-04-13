Бышовец считает, что Хвиче будет тяжело адаптироваться в «Наполи»

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Динамо» Батуми Хвичи Кварацхелии в «Наполи».
Бышовец считает, что Хвиче будет тяжело адаптироваться в «Наполи»
  • AFP
  • © Vano SHLAMOV

«Что касается возможного перехода Кварацхелии в «Наполи», Хвиче будет очень сложно играть в Италии: и адаптироваться, и физически при той жёсткости, которая там есть. Адаптироваться ему будет очень сложно. Мы это видим по Миранчуку», — приводит слова Бышовца «Чемпионат».

Он также рассказал о плюсах отъезда иностранных игроков. По его мнению, сейчас у российских талантливых игроков появился шанс получить игровую практику и раскрыть личностные качества.

Кварацхелия присоединился к «Динамо» Батуми 24 марта после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время он провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия начнёт играть за итальянский футбольный клуб «Наполи» со следующего сезона.

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