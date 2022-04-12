В Италии сообщают, что Кварацхелия будет выступать за «Наполи» со следующего сезона

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Полузащитник «Динамо» Батуми Хвича Кварацхелия начнёт играть за итальянский футбольный клуб «Наполи» со следующего сезона.
В Италии сообщают, что Кварацхелия будет выступать за «Наполи» со следующего сезона
  • РИА Новости

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, неаполитанцы уже согласовали последние детали контракта с 21-летним игроком.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта, после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время он провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач.

Ранее известный футбольный тренер Игорь Колыванов назвал предложение «Наполи» очень интересным для Кварацхелии.

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