В Италии сообщают, что Кварацхелия будет выступать за «Наполи» со следующего сезона

Полузащитник «Динамо» Батуми Хвича Кварацхелия начнёт играть за итальянский футбольный клуб «Наполи» со следующего сезона.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, неаполитанцы уже согласовали последние детали контракта с 21-летним игроком.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта, после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время он провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач.

Ранее известный футбольный тренер Игорь Колыванов назвал предложение «Наполи» очень интересным для Кварацхелии.