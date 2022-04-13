Бадюков: массового переезда российских хоккеистов из-за океана не будет

Российский хоккейный эксперт Алексей Бадюков поделился мнением о возвращении на родину российских игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«НХЛ — коммерческая лига: клубы в ней руководствуются экономическими, а не политическими интересами. Если игрок им нужен, они не смотрят на его национальность. Поэтому массового переезда российских хоккеистов из-за океана не будет. Можно ожидать лишь каких-то единичных случаев: например, в случае истечения контракта», — цитирует Бадюкова Betonmobile.

Специалист добавил, что единственной проблемой для российских игроков может стать получение виз. При этом он отметил, что при желании можно решить любую проблему.

Напомним, что в нынешнем сезоне в регулярном чемпионате НХЛ участвуют 55 российских хоккеистов.

Ранее Бадюков отреагировал на лакросс-гол 16-летнего российского хоккеиста Матвея Мичкова в ворота сборной Швеции (2:4) в матче Кубка Карьяла.