Бадюков: массового переезда российских хоккеистов из-за океана не будет

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Российский хоккейный эксперт Алексей Бадюков поделился мнением о возвращении на родину российских игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Бадюков: массового переезда российских хоккеистов из-за океана не будет
  • Gettyimages.ru
  • © Yifan Ding

«НХЛ — коммерческая лига: клубы в ней руководствуются экономическими, а не политическими интересами. Если игрок им нужен, они не смотрят на его национальность. Поэтому массового переезда российских хоккеистов из-за океана не будет. Можно ожидать лишь каких-то единичных случаев: например, в случае истечения контракта», — цитирует Бадюкова Betonmobile.

Специалист добавил, что единственной проблемой для российских игроков может стать получение виз. При этом он отметил, что при желании можно решить любую проблему.

Напомним, что в нынешнем сезоне в регулярном чемпионате НХЛ участвуют 55 российских хоккеистов.

Ранее Бадюков отреагировал на лакросс-гол 16-летнего российского хоккеиста Матвея Мичкова в ворота сборной Швеции (2:4) в матче Кубка Карьяла.

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