Бадюков: массового переезда российских хоккеистов из-за океана не будет
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«НХЛ — коммерческая лига: клубы в ней руководствуются экономическими, а не политическими интересами. Если игрок им нужен, они не смотрят на его национальность. Поэтому массового переезда российских хоккеистов из-за океана не будет. Можно ожидать лишь каких-то единичных случаев: например, в случае истечения контракта», — цитирует Бадюкова Betonmobile.
Специалист добавил, что единственной проблемой для российских игроков может стать получение виз. При этом он отметил, что при желании можно решить любую проблему.
Напомним, что в нынешнем сезоне в регулярном чемпионате НХЛ участвуют 55 российских хоккеистов.
Ранее Бадюков отреагировал на лакросс-гол 16-летнего российского хоккеиста Матвея Мичкова в ворота сборной Швеции (2:4) в матче Кубка Карьяла.