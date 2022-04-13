Анфиса Резцова: все высказывания Клебо против россиян выглядят гадкими

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала высказывание норвежского лыжника Йоханнеса Клебо в адрес российских спортсменов.
Анфиса Резцова: все высказывания Клебо против россиян выглядят гадкими
  • Gettyimages.ru
  • © Clive Rose

«Клебо — лицемерный и подлый человек. Он стоял на одном подиуме, протягивал руку и улыбался Большунову, а сейчас за глаза рассказывает, как рад, что всех русских отстранили от соревнований», — цитирует Резцову Sport24.

Она также отметила, что спортсмены должны сохранять уважение друг к другу.

«Все высказывания Клебо против россиян выглядят гадкими. Это его мнение, он имеет на него право, но тогда пусть придерживается его всегда, а не по отмашке», — заключила Резцова.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских лыжников от участия в соревнованиях под своей эгидой. Изначально она не собиралась отстранять сборные России и Белоруссии от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Клебо отреагировал на критику своей позиции со стороны лыжника Александра Большунова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить