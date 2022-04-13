Анфиса Резцова: все высказывания Клебо против россиян выглядят гадкими

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала высказывание норвежского лыжника Йоханнеса Клебо в адрес российских спортсменов.

«Клебо — лицемерный и подлый человек. Он стоял на одном подиуме, протягивал руку и улыбался Большунову, а сейчас за глаза рассказывает, как рад, что всех русских отстранили от соревнований», — цитирует Резцову Sport24.

Она также отметила, что спортсмены должны сохранять уважение друг к другу.

«Все высказывания Клебо против россиян выглядят гадкими. Это его мнение, он имеет на него право, но тогда пусть придерживается его всегда, а не по отмашке», — заключила Резцова.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских лыжников от участия в соревнованиях под своей эгидой. Изначально она не собиралась отстранять сборные России и Белоруссии от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Клебо отреагировал на критику своей позиции со стороны лыжника Александра Большунова.