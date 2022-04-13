В Госдуме высказались об отказе MLS работать со спортсменами и специалистами из России

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв отреагировал на негласное правило клубов Американской футбольной лиги (MLS) по отказу от работы с российскими и белорусскими игроками и специалистами.

«Это национализм, который введён в ранг расизма! Такое должно преследоваться по всему миру», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что в Америке пытаются сортировать людей по национальному признаку и такие вещи недопустимы в современном мире.

«Спорт становится главным инструментом в достижении непонятных целей. Весь этот запрет — это популистская история. Они просто пытаются привлечь к себе внимание, чтобы быть в тренде. Российские ребята туда особо не рвутся. Посмотрите на НХЛ. Там подобных заявлений не услышишь», — заключил Свищёв.

Напомним, что российские клубы и сборные были отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА, а на территории России было запрещено проводить международные матчи.

Ранее сообщалось, что клубы MLS договорились не работать с игроками и тренерами из России и Белоруссии.