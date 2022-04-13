В Госдуме высказались об отказе MLS работать со спортсменами и специалистами из России

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв отреагировал на негласное правило клубов Американской футбольной лиги (MLS) по отказу от работы с российскими и белорусскими игроками и специалистами.
В Госдуме высказались об отказе MLS работать со спортсменами и специалистами из России
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

«Это национализм, который введён в ранг расизма! Такое должно преследоваться по всему миру», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что в Америке пытаются сортировать людей по национальному признаку и такие вещи недопустимы в современном мире.

«Спорт становится главным инструментом в достижении непонятных целей. Весь этот запрет — это популистская история. Они просто пытаются привлечь к себе внимание, чтобы быть в тренде. Российские ребята туда особо не рвутся. Посмотрите на НХЛ. Там подобных заявлений не услышишь», — заключил Свищёв.

Напомним, что российские клубы и сборные были отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА, а на территории России было запрещено проводить международные матчи.

Ранее сообщалось, что клубы MLS договорились не работать с игроками и тренерами из России и Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить