EA полностью удалила из FIFA 22 российских клуба и сборную

Короткая ссылка
Разработчик компьютерных игр, компания Electronic Arts (EA) опубликовала патч для FIFA 22, который посвящён удалению российских клубов и сборной из игры.
EA полностью удалила из FIFA 22 российских клуба и сборную
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Как сообщает «Чемпионат», пользователи не смогут выбирать ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив», так как они будут автоматически заменены на французский ПСЖ, но российские футболисты останутся в игре. Также из игры будет удалён стадион «Открытие Арена».

Изменения коснутся и хоккейного симулятора NHL 22. Помимо российских команд, корпорация планирует удалить и белорусские.

28 февраля ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что американская компания по распространению и изданию компьютерных игр Electronic Arts (EA) начала процесс удаления всех российских клубов из футбольных симуляторов FIFA 22 и FIFA Mobile.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить