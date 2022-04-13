EA полностью удалила из FIFA 22 российских клуба и сборную

Разработчик компьютерных игр, компания Electronic Arts (EA) опубликовала патч для FIFA 22, который посвящён удалению российских клубов и сборной из игры.

Как сообщает «Чемпионат», пользователи не смогут выбирать ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив», так как они будут автоматически заменены на французский ПСЖ, но российские футболисты останутся в игре. Также из игры будет удалён стадион «Открытие Арена».

Изменения коснутся и хоккейного симулятора NHL 22. Помимо российских команд, корпорация планирует удалить и белорусские.

28 февраля ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что американская компания по распространению и изданию компьютерных игр Electronic Arts (EA) начала процесс удаления всех российских клубов из футбольных симуляторов FIFA 22 и FIFA Mobile.