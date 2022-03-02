EA Sports удалит все российские команды из FIFA 22 и NHL 22
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Об этом объявили в официальном аккаунте EA SPORTS FIFA в Twitter.
То же самое произойдёт в хоккейном симуляторе NHL 22. Причём, помимо российских команд, корпорация планирует удалить и белорусские. Об этом свидетельствует пост в официальном аккаунте EA SPORTS NHL в Twitter.
Это первый случай изменения игрового контента после начала спецоперации на Украине. Игроки жалуются на проблему при оплате с российских карт в таких игровых магазинах, как PS Store и Steam.
Ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА объявили о запрете российским клубам и сборной участвовать в соревнованиях под своей эгидой.