EA Sports удалит все российские команды из FIFA 22 и NHL 22

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В связи с текущими событиями на Украине американская компания по распространению и изданию компьютерных игр Electronic Arts (EA) начала процесс удаления всех российских клубов из футбольных симуляторов FIFA 22 и FIFA Mobile.
EA Sports удалит все российские команды из FIFA 22 и NHL 22
  • Gettyimages.ru

Об этом объявили в официальном аккаунте EA SPORTS FIFA в Twitter.

То же самое произойдёт в хоккейном симуляторе NHL 22. Причём, помимо российских команд, корпорация планирует удалить и белорусские. Об этом свидетельствует пост в официальном аккаунте EA SPORTS NHL в Twitter.

Это первый случай изменения игрового контента после начала спецоперации на Украине. Игроки жалуются на проблему при оплате с российских карт в таких игровых магазинах, как PS Store и Steam.

Ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА объявили о запрете российским клубам и сборной участвовать в соревнованиях под своей эгидой.

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