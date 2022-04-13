Валиева рассказала о своём отношении к Олимпийским играм
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«Идеализировать Олимпийские игры не нужно. Для спортсмена это, безусловно, цель в карьере, но не цель всей жизни», — цитирует Валиеву Peopletalk.
По её словам, спортивная жизнь рано или поздно заканчивается, поэтому и к Играм стоит относиться спокойнее.
Напомним, что 15-летняя спортсменка в сезоне-2021/22 выиграла чемпионат России и Европы, а также стала олимпийской чемпионкой в командном турнире. В личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине фигуристка стала четвёртой.
Ранее Валиева рассказала, как реагирует на поражения.