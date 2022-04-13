Валиева рассказала о своём отношении к Олимпийским играм

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Камила Валиева рассказала о том, что для неё значат Олимпийские игры.
Валиева рассказала о своём отношении к Олимпийским играм
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Ivill

«Идеализировать Олимпийские игры не нужно. Для спортсмена это, безусловно, цель в карьере, но не цель всей жизни», — цитирует Валиеву Peopletalk.

По её словам, спортивная жизнь рано или поздно заканчивается, поэтому и к Играм стоит относиться спокойнее.

Напомним, что 15-летняя спортсменка в сезоне-2021/22 выиграла чемпионат России и Европы, а также стала олимпийской чемпионкой в командном турнире. В личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине фигуристка стала четвёртой.

Ранее Валиева рассказала, как реагирует на поражения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить