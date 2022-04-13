Валиева: стараюсь относиться философски к ошибкам и неудачам

Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Камила Валиева рассказала, как реагирует на поражения.

«Чему научили меня неудачи, ошибки и поражения? Стараюсь относиться к ним философски. Здорово, конечно, всё время побеждать, и каждый спортсмен стремится к этому», — цитирует Валиеву Peopletalk.

Она также отметила, что неудачи заставляют её иногда остановиться и понять, чего не хватает для победы. По её словам, это и помогает начать работать над ошибками.

Валиева в сезоне-2021/22 выиграла чемпионат России и Европы, а также стала олимпийской чемпионкой в командном турнире. В личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине фигуристка стала четвёртой.

Ранее сообщалось, что у Валиевой самый большой доход за минувший сезон среди российских фигуристок.