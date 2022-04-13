Валиева: стараюсь относиться философски к ошибкам и неудачам
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- © Cao Can/XinHua
«Чему научили меня неудачи, ошибки и поражения? Стараюсь относиться к ним философски. Здорово, конечно, всё время побеждать, и каждый спортсмен стремится к этому», — цитирует Валиеву Peopletalk.
Она также отметила, что неудачи заставляют её иногда остановиться и понять, чего не хватает для победы. По её словам, это и помогает начать работать над ошибками.
Валиева в сезоне-2021/22 выиграла чемпионат России и Европы, а также стала олимпийской чемпионкой в командном турнире. В личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине фигуристка стала четвёртой.
Ранее сообщалось, что у Валиевой самый большой доход за минувший сезон среди российских фигуристок.