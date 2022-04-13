Валиева: стараюсь относиться философски к ошибкам и неудачам

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Камила Валиева рассказала, как реагирует на поражения.
Валиева: стараюсь относиться философски к ошибкам и неудачам
  • globallookpress.com
  • © Cao Can/XinHua

«Чему научили меня неудачи, ошибки и поражения? Стараюсь относиться к ним философски. Здорово, конечно, всё время побеждать, и каждый спортсмен стремится к этому», — цитирует Валиеву Peopletalk.

Она также отметила, что неудачи заставляют её иногда остановиться и понять, чего не хватает для победы. По её словам, это и помогает начать работать над ошибками.

Валиева в сезоне-2021/22 выиграла чемпионат России и Европы, а также стала олимпийской чемпионкой в командном турнире. В личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине фигуристка стала четвёртой.

Ранее сообщалось, что у Валиевой самый большой доход за минувший сезон среди российских фигуристок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить