Тренер Степановой: я вмешаюсь, как только медийность начнёт препятствовать тренировкам

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Тренер российской сборной по лыжным гонкам и Вероники Степановой Егор Сорин прокомментировал высказывание главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о звёздной болезни спортсменки.
Тренер Степановой: я вмешаюсь, как только медийность начнёт препятствовать тренировкам
  • Gettyimages.ru
  • © Ezra Shaw

«Вяльбе можно понять. Она отвечает за результат всей команды перед Минспорта. Но мы с Вероникой договорились: как только её медийность будет мешать тренировочному процессу и начнёт влиять на результаты, я немедленно вмешаюсь», — цитирует Сорина «Чемпионат».

По его словам, из-за небольших отклонений по здоровью у спортсменки постоянно приходилось вносить корректировки в тренировочный процесс по ходу сезона.

«Доктора говорили, что нагрузку лучше не давать, а я знал, что без этой нагрузки ждать результата не стоит. После Игр я перестал давить на медицинский персонал и вмешиваться в работу врачей относительно Вероники», — добавил Сорин.

Напомним, что Вяльбе выразила мнение, что у лыжницы появилась звёздная болезнь, так как она стала давать слишком много интервью и появляться на телевидении, а также пропускать тренировки. При этом глава ФЛГР отметила, что 21-летняя спортсменка на данный момент залечивает травму.

Ранее Степанова прокомментировала конфликт чемпионки мира Анастасии Таталиной с Федерацией фристайла России.

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