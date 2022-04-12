Степанова — о скандале Таталиной с ФФР: в лыжных гонках ничего подобного у нас нет

Лыжница Вероника Степанова прокомментировала конфликт чемпионки мира Анастасии Таталиной с Федерацией фристайла России (ФФР).

«Совершенно не могу и не собираюсь судить, что там правда, а что нет. Пишу для того, чтобы рассказать: ничего подобного у нас в лыжных гонках нет», — написала Степанова в своём Telegram-канале.

По её словам, в юниорской и взрослой лыжных сборных кроме уважения и поддержки она ничего не испытывала.

«Моя «повышенная любовь к медийности» и критика, которой я публично подверглась — отдельная история, но с атмосферой в команде это никак не связано совершенно точно», — добавила Степанова.

Напомним, что Таталина написала открытое письмо на имя министра спорта России Олега Матыцина. В нём она обвинила руководство ФФР и тренерский штаб сборной в срыве подготовки к Олимпиаде в Пекине и в вымогательстве призовых.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд отреагировал на открытое письмо фристайлистки Матыцину.