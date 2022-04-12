Степанова — о скандале Таталиной с ФФР: в лыжных гонках ничего подобного у нас нет

Короткая ссылка
Лыжница Вероника Степанова прокомментировала конфликт чемпионки мира Анастасии Таталиной с Федерацией фристайла России (ФФР).
Степанова — о скандале Таталиной с ФФР: в лыжных гонках ничего подобного у нас нет
  • Gettyimages.ru
  • © Ezra Shaw

«Совершенно не могу и не собираюсь судить, что там правда, а что нет. Пишу для того, чтобы рассказать: ничего подобного у нас в лыжных гонках нет», — написала Степанова в своём Telegram-канале.

По её словам, в юниорской и взрослой лыжных сборных кроме уважения и поддержки она ничего не испытывала.

«Моя «повышенная любовь к медийности» и критика, которой я публично подверглась — отдельная история, но с атмосферой в команде это никак не связано совершенно точно», — добавила Степанова.

Напомним, что Таталина написала открытое письмо на имя министра спорта России Олега Матыцина. В нём она обвинила руководство ФФР и тренерский штаб сборной в срыве подготовки к Олимпиаде в Пекине и в вымогательстве призовых.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд отреагировал на открытое письмо фристайлистки Матыцину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить