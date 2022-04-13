«РБ Спорт»: кубок «Матч Премьер» состоится летом в Москве

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Футбольный кубок «Матч Премьер» пройдёт в Москве летом 2022 года.
«РБ Спорт»: кубок «Матч Премьер» состоится летом в Москве
  • Gettyimages.ru
  • © Fuse

При этом место проведения турнира пока не уточняется и будет зависеть от пожеланий участников, сообщает «РБ Спорт». Даты ещё тоже не утверждены, с ними организаторы определятся в мае-июне. 

Принять участие в Кубке уже предложили московским «Спартаку», «Локомотиву», «Динамо», ЦСКА и петербургскому «Зениту», а также сербским «Црвене Звезде» и «Партизану».

Ранее сообщалось, что в Российском футбольном союзе (РФС) объявили о назначении испанца Жорди Гратакоса заместителем спортивного директора организации.

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