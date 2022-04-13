Испанец Гратакос назначен заместителем спортивного директора РФС 

В Российском футбольном союзе (РФС) объявили о назначении испанца Жорди Гратакоса заместителем спортивного директора организации.

Испанский специалист будет отвечать за селекцию и методическое обеспечение деятельности юношеских сборных команд России, сообщается на сайте РФС.

Напомним, что 47-летний Гратакос с 2021 года являлся советником генерального секретаря РФС по детско-юношескому футболу.

До этого испанец возглавлял академию «Днепра», работал в Федерации футбола Казахстана и в системе «Барселоны» в качестве технического директора филиала академии каталонского клуба в России. Кроме того, он возглавлял московский филиал академии «Интера».

Ранее в РФС высказались о решении CAS отклонить апелляцию о переносе стыковых матчей ЧМ-2022.