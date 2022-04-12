В РФС высказались о решении CAS отклонить апелляцию о переносе стыковых матчей ЧМ-2022

В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию о переносе стыковых матчей чемпионата мира 2022 года.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на службу коммуникации РФС, документ фактически является дополнением к ранее опубликованным решениям об отказе в удовлетворении ходатайств как таковых и не относится к рассмотрению исков к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) по существу.

Отмечается, что процесс продолжается и слушания в CAS ожидают в начале мая.

Напомним, что сборная России не смогла сыграть с командой Польши 24 марта в рамках стыкового матча к ЧМ-2022 из-за отстранения национальной команды со стороны ФИФА и УЕФА.

Ранее CAS объяснил отклонение апелляции РФC о переносе стыковых матчей ЧМ-2022