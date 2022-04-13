Жулин: если Валиева закончит карьеру, то ещё несколько лет покатается как любитель

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин ответил на вопрос, может ли фигуристка Камила Васильева закончить карьеру и начать выступления на телепроектах.

«Непонятно, будут ли наши спортсмены на следующей Олимпиаде, тем более она уже олимпийская чемпионка, хоть и в команде. Если Камила решит закончить профессиональную карьеру, то она несколько лет ещё покатается как любитель, чтобы что-то заработать. Это было бы разумно», — приводит слова Жулина Sport24.

Он также поделился мнением об основной проблеме для российских фигуристов на данный момент. По его словам, целью каждого спортсмена является участие в мировых чемпионатах, однако в нынешних реалиях непонятно, что будет происходить в мире дальше.

«Мы будем долго находиться в подвешенном состоянии, а оно не даёт никакого стимула стремиться выступать и бороться за награды. Сейчас проблема у всех спортсменов — недостаток мотивации», — добавил тренер.

Валиева в сезоне-2021/22 выиграла чемпионат России и Европы, а также стала олимпийской чемпионкой в командном турнире. В личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине фигуристка стала четвёртой.

Ранее Валиева рассказала, как реагирует на поражения.