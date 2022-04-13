Жулин: если Валиева закончит карьеру, то ещё несколько лет покатается как любитель

Короткая ссылка
Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин ответил на вопрос, может ли фигуристка Камила Васильева закончить карьеру и начать выступления на телепроектах.
Жулин: если Валиева закончит карьеру, то ещё несколько лет покатается как любитель
  • globallookpress.com
  • © Marco Alpozzi/Keystone Press Agency

«Непонятно, будут ли наши спортсмены на следующей Олимпиаде, тем более она уже олимпийская чемпионка, хоть и в команде. Если Камила решит закончить профессиональную карьеру, то она несколько лет ещё покатается как любитель, чтобы что-то заработать. Это было бы разумно», — приводит слова Жулина Sport24.

Он также поделился мнением об основной проблеме для российских фигуристов на данный момент. По его словам, целью каждого спортсмена является участие в мировых чемпионатах, однако в нынешних реалиях непонятно, что будет происходить в мире дальше.

«Мы будем долго находиться в подвешенном состоянии, а оно не даёт никакого стимула стремиться выступать и бороться за награды. Сейчас проблема у всех спортсменов — недостаток мотивации», — добавил тренер.

Валиева в сезоне-2021/22 выиграла чемпионат России и Европы, а также стала олимпийской чемпионкой в командном турнире. В личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине фигуристка стала четвёртой.

Ранее Валиева рассказала, как реагирует на поражения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить