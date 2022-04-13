Хоккеист умер на льду во время любительского матча в Чебоксарах

Короткая ссылка
37-летний хоккеист умер прямо на льду во время матча между любительскими командами в Чебоксарах.
Хоккеист умер на льду во время любительского матча в Чебоксарах
  • РИА Новости

«По предварительной информации, вечером 12 апреля в ходе хоккейного матча между любительскими командами в помещении ледового дворца «Чебоксары-Арена» одному из хоккеистов, 37-летнему жителю Новочебоксарска, стало плохо, через некоторое время он скончался», — говорится в сообщении прокуратуры Чувашии.

Отмечается, что причина смерти спортсмена не носит криминальный характер, она связана исключительно с состоянием здоровья и будет установлена после проведения исследований.

Процессуальная проверка по факту смерти игрока, которая проводится правоохранительными органами, взята прокуратурой на контроль.

Ранее сообщалось, что чемпионка мира и Европы в парном фигурном катании Ирина Воробьёва скончалась в возрасте 63 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить