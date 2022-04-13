Хоккеист умер на льду во время любительского матча в Чебоксарах

37-летний хоккеист умер прямо на льду во время матча между любительскими командами в Чебоксарах.

«По предварительной информации, вечером 12 апреля в ходе хоккейного матча между любительскими командами в помещении ледового дворца «Чебоксары-Арена» одному из хоккеистов, 37-летнему жителю Новочебоксарска, стало плохо, через некоторое время он скончался», — говорится в сообщении прокуратуры Чувашии.

Отмечается, что причина смерти спортсмена не носит криминальный характер, она связана исключительно с состоянием здоровья и будет установлена после проведения исследований.

Процессуальная проверка по факту смерти игрока, которая проводится правоохранительными органами, взята прокуратурой на контроль.

Ранее сообщалось, что чемпионка мира и Европы в парном фигурном катании Ирина Воробьёва скончалась в возрасте 63 лет.