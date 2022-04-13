Газзаев — о тренере «Вильярреала» Эмери: он и в «Спартаке» работал довольно удачно

Короткая ссылка
Бывший наставник сборной России по футболу Валерий Газзаев высказался о работе главного тренера испанского «Вильярреала» Унаи Эмери.
Газзаев — о тренере «Вильярреала» Эмери: он и в «Спартаке» работал довольно удачно
  • Gettyimages.ru
  • © Eurasia Sport Images

«Эмери и в «Спартаке» работал довольно удачно. Также он три раза выигрывал Лигу Европы с «Севильей», сейчас — в полуфинале Лиги чемпионов. Это говорит об уровне мастерства тренера. Эмери работал в «Севилье», ПСЖ после «Спартака», когда кто-то в нём сомневался», — приводит слова Газзаева «Чемпионат»

Он также поделился мнением о другом специалисте, работавшем в «Спартаке», — Доменико Тедеско, который сейчас возглавляет «Лейпциг». По мнению Газзаева, немецкая команда и так регулярно хорошо выступала на международной арене, а предыдущие тренеры создали отличный костяк для клуба.

«Вильярреал» на выезде сыграл вничью с «Баварией» со счётом 1:1, при этом в первой игре испанцы победили (1:0). Таким образом, по сумме двух матчей подопечные Эмери вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о выходе испанского «Вильярреала» в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить