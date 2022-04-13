Газзаев — о тренере «Вильярреала» Эмери: он и в «Спартаке» работал довольно удачно

Бывший наставник сборной России по футболу Валерий Газзаев высказался о работе главного тренера испанского «Вильярреала» Унаи Эмери.

«Эмери и в «Спартаке» работал довольно удачно. Также он три раза выигрывал Лигу Европы с «Севильей», сейчас — в полуфинале Лиги чемпионов. Это говорит об уровне мастерства тренера. Эмери работал в «Севилье», ПСЖ после «Спартака», когда кто-то в нём сомневался», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

Он также поделился мнением о другом специалисте, работавшем в «Спартаке», — Доменико Тедеско, который сейчас возглавляет «Лейпциг». По мнению Газзаева, немецкая команда и так регулярно хорошо выступала на международной арене, а предыдущие тренеры создали отличный костяк для клуба.

«Вильярреал» на выезде сыграл вничью с «Баварией» со счётом 1:1, при этом в первой игре испанцы победили (1:0). Таким образом, по сумме двух матчей подопечные Эмери вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о выходе испанского «Вильярреала» в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.