Сёмин прокомментировал выход «Вильярреала» в полуфинал ЛЧ

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о выходе испанского «Вильярреала» в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.
Сёмин прокомментировал выход «Вильярреала» в полуфинал ЛЧ
  • РИА Новости

«Я предполагал, что для «Баварии» будет очень сложная игра. Испанские команды — вообще очень неудобный соперник. «Вильярреал» находится в отличной форме, тренер Эмери очень опытен в европейских матчах, неоднократно выигрывал кубки», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

По его словам, главный тренер испанского клуба Унаи Эмери мог бы продолжить успешную карьеру в «Спартаке», но масса факторов сложилась не в интересах команды.

«У красно-белых были другие игроки и другие руководители, которые были над ним. То, что он тренер высочайшего уровня, было и раньше понятно», — добавил Сёмин.

Напомним, что Эмери покинул «Спартак» в 2012 году после разгромного поражения от «Динамо» (1:5).

По сумме двух встреч «Вильярреал» обыграл  мюнхенскую «Баварию» со счётом 2:1. Таким образом, испанский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2006 года. 

Ранее главный тренер мюнхенского клуба Юлиан Нагельсман прокомментировал вылет команды в 1/4 финала ЛЧ УЕФА.

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