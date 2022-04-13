Колосков раскритиковал назначение Гратакоса на пост заместителя спортивного директора РФС

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал назначение испанца Жорди Гратакоса на пост заместителя спортивного директора организации.

«Если бы кто-то из руководства РФС объяснил, для чего это делается, можно было бы как-то дискутировать по поводу его приглашения», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, сложно будет сказать, привнесёт ли назначение Гратакоса что-то новое в детско-юношеский футбол, ведь изначально в организации ориентировались на немецкий футбол и программы подготовки игроков получали из Германии, а не Испании.

«В судействе у нас сначала был итальянец, потом португалец. Улучшилось у нас судейство? Нет. Теперь мы будем говорить, что этот испанец придёт и выведет наш детско-юношеский футбол на какой-то новый уровень? Нужны чёткие объяснения, для чего он приходит», — заключил Колосков.

Напомним, что 47-летний функционер с 2021 года являлся советником генерального секретаря РФС по детско-юношескому футболу.

До этого испанец возглавлял академию «Днепра», работал в Федерации футбола Казахстана и в системе «Барселоны» в качестве технического директора филиала академии каталонского клуба в России. Кроме того, он возглавлял московский филиал академии «Интера».

Ранее в РФС прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию о переносе стыковых матчей чемпионата мира 2022 года.