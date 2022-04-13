Колосков раскритиковал назначение Гратакоса на пост заместителя спортивного директора РФС

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал назначение испанца Жорди Гратакоса на пост заместителя спортивного директора организации.
Колосков раскритиковал назначение Гратакоса на пост заместителя спортивного директора РФС
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Если бы кто-то из руководства РФС объяснил, для чего это делается, можно было бы как-то дискутировать по поводу его приглашения», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, сложно будет сказать, привнесёт ли назначение Гратакоса что-то новое в детско-юношеский футбол, ведь изначально в организации ориентировались на немецкий футбол и программы подготовки игроков получали из Германии, а не Испании.

«В судействе у нас сначала был итальянец, потом португалец. Улучшилось у нас судейство? Нет. Теперь мы будем говорить, что этот испанец придёт и выведет наш детско-юношеский футбол на какой-то новый уровень? Нужны чёткие объяснения, для чего он приходит», — заключил Колосков.

Напомним, что 47-летний функционер с 2021 года являлся советником генерального секретаря РФС по детско-юношескому футболу.

До этого испанец возглавлял академию «Днепра», работал в Федерации футбола Казахстана и в системе «Барселоны» в качестве технического директора филиала академии каталонского клуба в России. Кроме того, он возглавлял московский филиал академии «Интера». 

Ранее в РФС прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию о переносе стыковых матчей чемпионата мира 2022 года.

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