«Спартак» изменил дизайн логотипа клуба по просьбе болельщиков

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Московский «Спартак» внёс изменения в дизайн логотипа по просьбам болельщиков.
«Спартак» изменил дизайн логотипа клуба по просьбе болельщиков
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Как сообщается в официальном Telegram-канале красно-белых, было принято решение изменить логотип и замкнуть линию мяча, сохранив геометрию и чёткий цельный образ.

Отмечается, что в честь 100-летия клуба представили специальную эмблему в ретро-дизайне, которая отсылает к историческому ромбу 1930-х — начала 1940-х годов.

Напомним, что «Спартак» (30 очков) за шесть туров до окончания чемпионата занимает девятое место в турнирной таблице. Лидирует в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Зенит» (52 очка).

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил о готовности работать на матчах с участием красно-белых. 

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