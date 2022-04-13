Премьера документального фильма к столетию «Спартака» состоится 22 апреля
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Картину покажет онлайн-кинотеатр KION.
Отмечается, что в ленте будет продемонстрирована история красно-белых глазами болельщиков. Главными героями фильма станут экс-футболист команды Никита Симоньян, Надежда Королёва (правнучка Николая Старостина, одного из основателей клуба) и представитель фан-движения «Спартака» Fratria Михаил Дивинский, который также является заводящим на активной трибуне болельщиков.
Ранее сообщалось, что «Спартак» представил обновлённую эмблему клуба на 100-летний юбилей.