Премьера документального фильма к столетию «Спартака» состоится 22 апреля

Короткая ссылка
Премьера документального фильма «Мы — «Спартак», который будет посвящён столетию московского клуба, пройдёт 22 апреля.
Премьера документального фильма к столетию «Спартака» состоится 22 апреля
  • Gettyimages.ru
  • © BitsAndSplits

Картину покажет онлайн-кинотеатр KION.

Отмечается, что в ленте будет продемонстрирована история красно-белых глазами болельщиков. Главными героями фильма станут экс-футболист команды Никита Симоньян, Надежда Королёва (правнучка Николая Старостина, одного из основателей клуба) и представитель фан-движения «Спартака» Fratria Михаил Дивинский, который также является заводящим на активной трибуне болельщиков. 

Ранее сообщалось, что «Спартак» представил обновлённую эмблему клуба на 100-летний юбилей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить