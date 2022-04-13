Премьера документального фильма к столетию «Спартака» состоится 22 апреля

Премьера документального фильма «Мы — «Спартак», который будет посвящён столетию московского клуба, пройдёт 22 апреля.

Картину покажет онлайн-кинотеатр KION.

Отмечается, что в ленте будет продемонстрирована история красно-белых глазами болельщиков. Главными героями фильма станут экс-футболист команды Никита Симоньян, Надежда Королёва (правнучка Николая Старостина, одного из основателей клуба) и представитель фан-движения «Спартака» Fratria Михаил Дивинский, который также является заводящим на активной трибуне болельщиков.

Ранее сообщалось, что «Спартак» представил обновлённую эмблему клуба на 100-летний юбилей.