Кожевников: «Салават Юлаев» будет другим после отъезда всех иностранцев

Двукратный чемпион мира по хоккею Александр Кожевников прокомментировал отставку Томи Лямси с поста главного тренера «Салавата Юлаева».

«Уход Лямси — это его дело. Посмотрим, кого они возьмут. Только начался процесс, мы ещё не знаем, кто к ним придёт, может быть, будет усиление. «Салават», конечно, будет другим после отъезда всех иностранцев. У них своя школа хорошая, своих ребят будут развивать», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

Лямся входил в тренерский штаб уфимского клуба с 2017 по 2020 год, а затем возглавил команду. Под его руководством «Салават» дважды доходил до четвертьфинала Кубка Гагарина. 13 апреля стало известно, что финский специалист принял решение покинуть клуб.

Ранее генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, когда уфимский клуб объявит имя нового главного тренера.