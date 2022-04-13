Мостовой — о решении CAS: я уже говорил, что бесполезно что-либо делать

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отказать в апелляции Российскому футбольному союзу (РФС) по поводу отстранения отечественных команд от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Когда говорили об отстранении российских спортсменов от всех соревнований, то я уже тогда говорил, что бесполезно что-либо делать», — цитирует Мостового Sport24.

По его мнению, нет никакого смысла в апелляциях до изменения политической обстановки в мире.

«Я на 98% был уверен, что никто нас никуда не впустит и не выпустит. Куда тут двигаться?» — заключил Мостовой.

12 апреля CAS отклонил апелляцию РФС о переносе стыковых матчей чемпионата мира 2022 года. Причём суд аргументировал своё решение отказом сборных Польши, Швеции и Чехии играть с командой России. Согласно позиции CAS, в случае допуска россиян соперники получили бы технические поражения, из-за чего целостность соревнований под эгидой ФИФА была бы серьёзно подорвана.

Ранее генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов заявил, что обоснование CAS об отстранении российской сборной не является нормальным.