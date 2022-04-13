Мостовой — о решении CAS: я уже говорил, что бесполезно что-либо делать

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отказать в апелляции Российскому футбольному союзу (РФС) по поводу отстранения отечественных команд от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.
Мостовой — о решении CAS: я уже говорил, что бесполезно что-либо делать
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Когда говорили об отстранении российских спортсменов от всех соревнований, то я уже тогда говорил, что бесполезно что-либо делать», — цитирует Мостового Sport24.

По его мнению, нет никакого смысла в апелляциях до изменения политической обстановки в мире.

«Я на 98% был уверен, что никто нас никуда не впустит и не выпустит. Куда тут двигаться?» — заключил Мостовой.

12 апреля CAS отклонил апелляцию РФС о переносе стыковых матчей чемпионата мира 2022 года. Причём суд аргументировал своё решение отказом сборных Польши, Швеции и Чехии играть с командой России. Согласно позиции CAS, в случае допуска россиян соперники получили бы технические поражения, из-за чего целостность соревнований под эгидой ФИФА была бы серьёзно подорвана.

Ранее генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов заявил, что обоснование CAS об отстранении российской сборной не является нормальным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить