Мостовой — о решении CAS: я уже говорил, что бесполезно что-либо делать
- РИА Новости
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«Когда говорили об отстранении российских спортсменов от всех соревнований, то я уже тогда говорил, что бесполезно что-либо делать», — цитирует Мостового Sport24.
По его мнению, нет никакого смысла в апелляциях до изменения политической обстановки в мире.
«Я на 98% был уверен, что никто нас никуда не впустит и не выпустит. Куда тут двигаться?» — заключил Мостовой.
12 апреля CAS отклонил апелляцию РФС о переносе стыковых матчей чемпионата мира 2022 года. Причём суд аргументировал своё решение отказом сборных Польши, Швеции и Чехии играть с командой России. Согласно позиции CAS, в случае допуска россиян соперники получили бы технические поражения, из-за чего целостность соревнований под эгидой ФИФА была бы серьёзно подорвана.
Ранее генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов заявил, что обоснование CAS об отстранении российской сборной не является нормальным.