Профсоюз футболистов: обоснование CAS об отстранении нашей сборной не является нормальным

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Российского футбольного союза (РФС) о переносе стыковых матчей чемпионата мира 2022 года.

«Обоснование CAS об отстранении нашей сборной не является нормальным. То, что какие-то команды хотят или не хотят играть, CAS и ФИФА не должны принимать во внимание, потому что любой может так сказать и стать чемпионом мира», — цитирует Зотова «Спорт-Экспресс».

По его словам, вынесенное юридическое решение не соответствует регламентам, для него нет никаких обоснований.

«Основные вердикты ещё впереди. Будем надеяться, что здравый смысл восторжествует. Также мы должны будем претендовать на компенсацию», — добавил Зотов.

Напомним, что CAS аргументировал своё решение отказом сборных Польши, Швеции и Чехии играть с командой Россией. Если бы россиян допустили, то соперники получили бы технические поражения и «целостность соревнований ФИФА была бы серьёзно подорвана», говорится в заявлении.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на решение CAS отклонить апелляцию союза о переносе стыковых матчей ЧМ-2022.