Колосков — о решении CAS: глупее обоснования не придумаешь
- РИА Новости
«Глупее обоснования не придумаешь. Какой же спортивный принцип, когда одну команду лишают возможности участвовать в отборочном цикле чемпионата мира? Это неспортивный принцип», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что CAS аргументировал своё решение отказом сборных Польши, Швеции и Чехии играть с командой Россией. Если бы россиян допустили, то соперники получили бы технические поражения, тогда «целостность соревнований ФИФА была бы серьёзно подорвана», говорится в заявлении.
Ранее в РФС высказались о решении CAS отклонить апелляцию о переносе стыковых матчей ЧМ-2022.