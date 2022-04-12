Колосков — о решении CAS: глупее обоснования не придумаешь

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию РФС о переносе стыковых матчей чемпионата мира 2022 года.
Колосков — о решении CAS: глупее обоснования не придумаешь
  • РИА Новости

«Глупее обоснования не придумаешь. Какой же спортивный принцип, когда одну команду лишают возможности участвовать в отборочном цикле чемпионата мира? Это неспортивный принцип», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что CAS аргументировал своё решение отказом сборных Польши, Швеции и Чехии играть с командой Россией. Если бы россиян допустили, то соперники получили бы технические поражения, тогда «целостность соревнований ФИФА была бы серьёзно подорвана», говорится в заявлении.

Ранее в РФС высказались о решении CAS отклонить апелляцию о переносе стыковых матчей ЧМ-2022.

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