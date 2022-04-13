Игнатьев — об отклонении апелляции РФС: это опровергает тезис, что спорт вне политики

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Российского футбольного союза (РФС) о временном снятии запрета на участие национальных команд в международных турнирах.
Игнатьев — об отклонении апелляции РФС: это опровергает тезис, что спорт вне политики
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Я не удивлён этому решению. Они не от спорта, а от политики. Ждать исхода в нашу пользу я не вижу смысла. Хотя понимаю, что это вне законов спорта и опровергает тезис «спорт вне политики». В этой ситуации он должен сближать людей и страны. В футболе должно быть единение. Всё, что сейчас происходит, никак не влияет на футбол в лучшую сторону. Это стремление людей выполнить чей-то указ или наставление», — приводит слова Игнатьева Sport24.

Он также прокомментировал утверждение CAS, согласно которому допустить Россию к стыковым матчам было бы нечестно по отношению к остальным сборным.

«Есть определённые законы УЕФА и ФИФА. А здесь ссылаются на то, что они обидятся. А Россия не обидится? Это звучит наивно и странно от таких организаций, которым мы до сегодняшнего дня привыкли верить», — добавил Игнатьев.

12 апреля CAS отклонил апелляцию РФС о переносе стыковых матчей чемпионата мира 2022 года, причём суд аргументировал своё решение отказом сборных Польши, Швеции и Чехии играть с командой России. Согласно позиции CAS, в случае допуска россиян соперники получили бы технические поражения, из-за чего целостность соревнований под эгидой ФИФА была бы серьёзно подорвана.

Ранее бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал решение CAS отклонить апелляцию РФС о переносе стыковых матчей чемпионата мира 2022 года.

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