Кавазашвили — о решении CAS: никто из соперников не хочет играть против России на ЧМ-2022

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Российского футбольного союза (РФС) о переносе стыковых матчей чемпионата мира 2022 года.

«Зачем нужен CAS? Я понимаю, откуда ветер дует, никто из соперников не хочет выступать против России, но что вы так испугались-то? Я возмущён, выражаю негодование, такой суд нам не нужен», — цитирует Кавазашвили Metaratings.

По его словам, суд не предоставил ни одного конкретного факта о причине отстранения национальной команды.

«Они должны прислушиваться к нам, мы направляли письмо в УЕФА и ФИФА, просили пересмотреть решение, они нам отказали очень культурно и тактично, что очень сожалеют, но ничего не смогут сделать», — добавил Кавазашвили.

Напомним, что CAS аргументировал своё решение несогласием сборных Польши, Швеции и Чехии играть с командой России. Если бы россиян допустили, то соперники получили бы технические поражения, тогда «целостность соревнований ФИФА была бы серьёзно подорвана», говорится в заявлении.

Ранее генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов прокомментировал решение CAS отклонить апелляцию РФС о переносе стыковых матчей ЧМ-2022.