«Айлендерс» победил «Питтсбург» в НХЛ, Сорокин установил личный рекорд по сейвам

«Нью-Йорк Айлендерс» в серии буллитов взял верх над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время встречи, прошедшей в Нью-Йорке, завершилось со счётом 4:4.

В составе хозяев дублями отметились Зак Паризе и Джош Бейли. У «Пингвинз» две шайбы забросил Джейк Гюнцель, а также по разу отличились Дэнтон Хайнен и Джефф Картер.

В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Айлендерс», а решающий бросок нанёс Кайл Палмьери.

Российский голкипер «Нью-Йорка» Илья Сорокин отразил 43 броска по ходу игры, установив личный рекорд по этому показателю, также он трижды спас свою команду в серии буллитов.

Ранее сообщалось, что два голевых паса Кирилла Капризова помогли «Миннесота Уайлд» крупно переиграть «Эдмонтон Ойлерз» в НХЛ.