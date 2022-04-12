Башкиров: очень хотел остаться в «Заглембе», но не всё связано с моими желаниями

Российский полузащитник Евгений Башкиров рассказал о расторжении контракта с польским футбольным клубом «Заглембе».

«Я очень хотел остаться в команде, быть полезным и радовать вас. Так получилось, что не всё связано с моими желаниями. Это были прекрасные два года. Надеюсь, мы увидимся снова. Я верю, что увидимся позже. Мир всем», — написал Башкиров в Instagram*.

Напомним, что футболист присоединился к «Заглембе» в 2020 году, перейдя из казанского «Рубина». В нынешнем сезоне Башкиров провёл за клуб шесть матчей в чемпионате Польши, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Башкиров покинул польский «Заглембе».

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