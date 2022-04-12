Караваев успешно перенёс операцию после травмы мышцы бедра

Защитник петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев перенёс операцию.

Футболист успешно перенёс операцию после травмы мышцы бедра, сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, что Караваев сможет вернуться на поле через три-четыре месяца.

Напомним, что 26-летний футболист перешёл к сине-бело-голубым в 2019 году. Он провёл за команду 62 матча и забил четыре гола.

«Зенит» (52 очка) по итогам 24 туров лидирует в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). На втором месте располагается московское «Динамо» (49), на третьем — столичный ЦСКА (43).

Ранее Геннадий Орлов высказался об уходе тренера Роберто Манчини из «Зенита» в 2018 году.