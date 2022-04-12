Орлов: Манчини просто плюнул на «Зенит», когда узнал о назначении в сборную Италии

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался об уходе тренера Роберто Манчини из «Зенита» в 2018 году.

«Он начинал с того, что «Зенит» шёл на первом месте. Но где-то в октябре появился инсайд, что его назначат тренером сборной. И он с этого момента уже был целиком в сборной, а на «Зенит» просто плюнул. Вот и всё, такое было отношение», — заявил Орлов на YouTube-канале «Такой футбол».

Напомним, что Манчини возглавлял «Зенит» с 2017 по 2018 год. В настоящий момент специалист работает в сборной Италии. Под его руководством национальная команда выиграла чемпионат Европы 2020 года. При этом сборная Италии не смогла выйти на чемпионат мира в Катаре.

Ранее Фабио Капелло заявил, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба мог бы заиграть в итальянской Серии А.