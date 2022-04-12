Орлов: Манчини просто плюнул на «Зенит», когда узнал о назначении в сборную Италии

Короткая ссылка
Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался об уходе тренера Роберто Манчини из «Зенита» в 2018 году.
Орлов: Манчини просто плюнул на «Зенит», когда узнал о назначении в сборную Италии
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Он начинал с того, что «Зенит» шёл на первом месте. Но где-то в октябре появился инсайд, что его назначат тренером сборной. И он с этого момента уже был целиком в сборной, а на «Зенит» просто плюнул. Вот и всё, такое было отношение», — заявил Орлов на YouTube-канале «Такой футбол».

Напомним, что Манчини возглавлял «Зенит» с 2017 по 2018 год. В настоящий момент специалист работает в сборной Италии. Под его руководством национальная команда выиграла чемпионат Европы 2020 года. При этом сборная Италии не смогла выйти на чемпионат мира в Катаре.

Ранее Фабио Капелло заявил, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба мог бы заиграть в итальянской Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить