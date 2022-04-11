Капелло: думаю, Дзюба смог бы заиграть в Серии А

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло заявил, что нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба мог бы заиграть в итальянской Серии А.

«Думаю, Артём Дзюба смог бы заиграть в Серии А в случае ухода из «Зенита» летом. Также я очень рад, что Кокорин провёл десять минут на поле в последнем матче за «Фиорентину», — цитирует Капелло «РБ Спорт».

Напомним, что Дзюба в нынешнем сезоне принял участие в 23 матчах РПЛ, в которых забил десять мячей и сделал пять результативных передач.

После 24-го тура РПЛ «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице. Команда в своём активе имеет 52 очка.

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