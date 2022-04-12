Мать фаната, чей телефон разбил Роналду, заявила, что МЮ только усугубил ситуацию

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Мама 14-летнего болельщика Джейка Хардинга Сара Келли выступила с обращением после инцидента с участием нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который разбил телефон её сына.
Мать фаната, чей телефон разбил Роналду, заявила, что МЮ только усугубил ситуацию
  • AP
  • © Rui Vieira

«Манчестер Юнайтед» не справился с этой ситуацией и, если честно, только всё усугубил. Если бы кто-то напал на моего сына на улице, а затем пригласил бы нас на ужин, мы бы на него не пошли», — цитирует женщину Liverpool Echo.

Она добавила, что решение отклонить предложение принял её сын. Он не желает ходить на матчи и видеть Криштиану Роналду. Она отметила, что со всем остальным разберётся полиция.

Напомним, что 9 апреля «Эвертон» обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0) в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).

После завершения встречи Роналду по пути в подтрибунное помещение выбил телефон из рук снимавшего его фаната. Пострадавшим оказался 14-летний подросток с аутизмом, у которого на руке остался внушительный синяк. Полиция начала расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что детская благотворительная организация лишила Роналду статуса посла.

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