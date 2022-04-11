The Sun: детская благотворительная организация лишила Роналду статуса посла

Ведущая детская благотворительная организация Великобритании Save the Children решила отказаться от сотрудничества с форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду из-за инцидента после матча с «Эвертоном».

Save the Children работала с футболистом с 2013 года и, несмотря на это, лишила португальца статуса одного из своих послов, сообщает The Sun.

Напомним, что 9 апреля «Эвертон» обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0) в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).

После завершения встречи Роналду по пути в подтрибунное помещение выбил телефон из рук снимавшего его фаната. Пострадавшим оказался 14-летний подросток с аутизмом, у которого на руке остался внушительный синяк. Полиция начала расследование инцидента.

Ранее Роналду публично извинился перед фанатом, которому разбил телефон.