The Sun: детская благотворительная организация лишила Роналду статуса посла

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Ведущая детская благотворительная организация Великобритании Save the Children решила отказаться от сотрудничества с форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду из-за инцидента после матча с «Эвертоном».
The Sun: детская благотворительная организация лишила Роналду статуса посла
  • Gettyimages.ru

Save the Children работала с футболистом с 2013 года и, несмотря на это, лишила португальца статуса одного из своих послов, сообщает The Sun

Напомним, что 9 апреля «Эвертон» обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0) в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).

После завершения встречи Роналду по пути в подтрибунное помещение выбил телефон из рук снимавшего его фаната. Пострадавшим оказался 14-летний подросток с аутизмом, у которого на руке остался внушительный синяк. Полиция начала расследование инцидента.

Ранее Роналду публично извинился перед фанатом, которому разбил телефон.

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