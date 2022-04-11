The Sun: детская благотворительная организация лишила Роналду статуса посла
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Save the Children работала с футболистом с 2013 года и, несмотря на это, лишила португальца статуса одного из своих послов, сообщает The Sun.
Напомним, что 9 апреля «Эвертон» обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0) в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).
После завершения встречи Роналду по пути в подтрибунное помещение выбил телефон из рук снимавшего его фаната. Пострадавшим оказался 14-летний подросток с аутизмом, у которого на руке остался внушительный синяк. Полиция начала расследование инцидента.
Ранее Роналду публично извинился перед фанатом, которому разбил телефон.