Кечинов: уход Бакаева будет потерей для «Спартака»

Бывший форвард московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал возможный переход полузащитника команды Зелимхана Бакаева в санкт-петербургский «Зенит».

«Конечно, уход Бакаева будет потерей для красно-белых. Зелимхан уже на подходе к своей оптимальной форме. Это футболист, который может обыграть, создать и забить», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

По его словам, Бакаев — один из креативных футболистов «Спартака», которых в клубе и так мало.

«Бакаев — наш, россиянин. С ним никак нельзя расставаться. Наоборот, нужно с ним продлевать контракт», — добавил Кечинов.

Напомним, что 25-летний полузащитник является воспитанником красно-белых и дебютировал за основу команды в 2014 году. В текущем сезоне он провёл в составе «Спартака» 28 матчей, забил один мяч и отдал шесть результативных передач. Его действующий контракт с клубом истекает этим летом.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проявляет интерес к Бакаеву, а также к полузащитникам «Локомотива» Жемалетдинову и Баринову.