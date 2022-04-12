Кечинов: уход Бакаева будет потерей для «Спартака»

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Бывший форвард московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал возможный переход полузащитника команды Зелимхана Бакаева в санкт-петербургский «Зенит».
Кечинов: уход Бакаева будет потерей для «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Конечно, уход Бакаева будет потерей для красно-белых. Зелимхан уже на подходе к своей оптимальной форме. Это футболист, который может обыграть, создать и забить», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

По его словам, Бакаев — один из креативных футболистов «Спартака», которых в клубе и так мало.

«Бакаев — наш, россиянин. С ним никак нельзя расставаться. Наоборот, нужно с ним продлевать контракт», — добавил Кечинов.

Напомним, что 25-летний полузащитник является воспитанником красно-белых и дебютировал за основу команды в 2014 году. В текущем сезоне он провёл в составе «Спартака» 28 матчей, забил один мяч и отдал шесть результативных передач. Его действующий контракт с клубом истекает этим летом.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проявляет интерес к Бакаеву, а также к полузащитникам «Локомотива» Жемалетдинову и Баринову.

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