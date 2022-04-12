Осинькин: из РПЛ уйдут легионеры и топ-клубы присмотрятся к игрокам «Крыльев Советов»

Короткая ссылка
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что не хочет терять игроков команды из-за того, что к ним скоро возрастёт интерес со стороны больших клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Осинькин: из РПЛ уйдут легионеры и топ-клубы присмотрятся к игрокам «Крыльев Советов»
  • РИА Новости

«Чем больше футболистов клуб сможет сохранить, тем для меня будет лучше. Мы знаем, что зимой был определённый интерес к нескольким нашим футболистам. Но тогда мы уже многих игроков отпустили», — цитирует Осинькина «РБ Спорт».

По его словам, когда летом из клубов РПЛ уйдут легионеры, то им на замену начнут смотреть футболистов из самарского клуба. 

«Мы это понимаем. Кто-то у нас уже уходил, но я бы хотел, чтобы у нас была более стабильная команда и мы не теряли ребят», — добавил Осинькин.

Напомним, что специалист был назначен главным тренером «Крыльев Советов» в 2020 году. Под его руководством самарский клуб смог стать победителем Первенства Футбольной национальной лиги, а также дойти до финала Кубка России.

Ранее Осинькин прокомментировал работу над стилем игры полузащитника команды Антона Зиньковского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить