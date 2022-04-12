Осинькин: из РПЛ уйдут легионеры и топ-клубы присмотрятся к игрокам «Крыльев Советов»
- РИА Новости
«Чем больше футболистов клуб сможет сохранить, тем для меня будет лучше. Мы знаем, что зимой был определённый интерес к нескольким нашим футболистам. Но тогда мы уже многих игроков отпустили», — цитирует Осинькина «РБ Спорт».
По его словам, когда летом из клубов РПЛ уйдут легионеры, то им на замену начнут смотреть футболистов из самарского клуба.
«Мы это понимаем. Кто-то у нас уже уходил, но я бы хотел, чтобы у нас была более стабильная команда и мы не теряли ребят», — добавил Осинькин.
Напомним, что специалист был назначен главным тренером «Крыльев Советов» в 2020 году. Под его руководством самарский клуб смог стать победителем Первенства Футбольной национальной лиги, а также дойти до финала Кубка России.
Ранее Осинькин прокомментировал работу над стилем игры полузащитника команды Антона Зиньковского.