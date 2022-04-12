Кавазашвили прокомментировал безголевую серию Дзюбы

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал, почему нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба перестал забивать мячи.

«Сейчас Дзюба находится в депрессии после отъезда Азмуна, поэтому и забивать перестал. Артём заметно сдал после ухода своего иранского напарника. С Юри Алберто такого взаимопонимания на поле достичь пока не удалось», — цитирует Кавазашвили Sport24.

Он также заявил, что связка Дзюбы и Сердара Азмуна была самой лучшей в Российской премьер-лиге (РПЛ). По его словам, скорость и резкость иранского футболиста компенсировали слабые места Дзюбы.

Дзюба в нынешнем сезоне сыграл 33 матча в составе «Зенита», забил 12 мячей и сделал десять результативных передач.

Ранее Кавазашвили высказался о будущем главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли.