Кавазашвили прокомментировал безголевую серию Дзюбы

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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал, почему нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба перестал забивать мячи.
Кавазашвили прокомментировал безголевую серию Дзюбы
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Сейчас Дзюба находится в депрессии после отъезда Азмуна, поэтому и забивать перестал. Артём заметно сдал после ухода своего иранского напарника. С Юри Алберто такого взаимопонимания на поле достичь пока не удалось», — цитирует Кавазашвили Sport24.

Он также заявил, что связка Дзюбы и Сердара Азмуна была самой лучшей в Российской премьер-лиге (РПЛ). По его словам, скорость и резкость иранского футболиста компенсировали слабые места Дзюбы.

Дзюба в нынешнем сезоне сыграл 33 матча в составе «Зенита», забил 12 мячей и сделал десять результативных передач.

Ранее Кавазашвили высказался о будущем главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли.

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